ليبيا ضمن الدول الـ 9 الأكثر معاناة من الفساد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد عن العام 2021.

وحلت ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلدًا شملها المؤشر؛ لتكون بذلك ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناة من الفساد.

وبحسب المؤشر؛ فقد حصلت ليبيا على 17 نقطة من 100؛ مما يضعها في مراتب متأخرة على صعيد الدول التي تعاني من الفساد.

ووصف المؤشر 131 دولة بأنها لم تستطع تحقيق أي تقدم ملموس في مكافحة الفساد، فيما حصلت أكثر من 30 من الدول المشمولة بالتقرير على أقل من 50 نقطة.

ويعتمد مقياس المؤشر في التقييم درجات بين 0 و100 نقطة، حيث تمثّل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادًا في حين تمثّل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

واعتمد المؤشر، في تصنيفه، على عدد من العوامل لتقييم أداء مؤسسات الدول؛ أبرزها “العمل والمال السياسي ومؤشرات الديموقراطية وحرية التعبير”.

وجاءت بعد ليبيا في الترتيب دول “أفغانستان وكوريا الشمالية واليمن وفنزويلا والصومال وسوريا وجنوب السودان”.

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