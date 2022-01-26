ستيفاني تبحث مع لجنة (410) إعادة إدماج التشكيلات المسلحة في قاعدة “أبو ستة البحرية”

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أنها التقت أمس الثلاثاء، بـ “لجنة (410) لمناقشة تسريح وإعادة ادماج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة، في قاعدة أبو ستة البحرية في ⁧مدينة ‫طرابلس”.‬

وقالت «ويليامز» في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر، “استمعت من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة وكذلك في القطاع الخاص”.

وتابعت؛ “وأكدوا لي أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي”.

وختمت تغريداتها موضحة أنهم ناقشوا أيضًا “السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى”.