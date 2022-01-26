وليامز تبحث مع بن يزة إعادة دمج التشكيلات المسلحة

العنوان-طرابلس

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع رئيس لجنة 410 المشتركة لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة، اللواء محمود بن يزة، خطط اللجنة وعملها في إعادة دمج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة على أساس فردي في جميع أنحاء البلاد، وفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وبحسب تغريدة وليامز جرى اللقاء في قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس، أمس الثلاثاء.

وأكد بن يزة، وأعضاء اللجنة الحاضرون، أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن الأمر يتطلب الاستقرار ووضع حد للتدخل الأجنبي.

وأوضحت وليامز أنه تم مناقشة السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل اللجنة، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى.