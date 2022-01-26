“ويليامز” تبحث دعم عمل لجنة نزع السلاح

قالت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز، إنها التقت يوم أمس بلجنة “410” لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة/ القوات المساندة، في قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس.

واستمعت “ويليامز” من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه، إلى إفادة حول عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة/ القوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الأراضي الليبية، بحسب ما جاء في تغريدة لويليامز على حسابها الرسمي في تويتر.

وأكد “بن يزه” لـ”ويليامز” أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي.

كما ناقش الاجتماع أيضًا السبل التي يمكن للأمم المتحدة، من خلالها، دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك، تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى.

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