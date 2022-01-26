وليامز تلتقي لجنة (410) المعنية بإدماج التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة

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قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. إنها التقت يوم أمس في طرابلس بلجنة (410) لتسريح وإعادة ادماج التشكيلات المسلحة القوات المساندة.

وتابعت وليامز في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”استمعت من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزة إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة”.

وأوضحت :”بن يزة أكد أن الدمج يكون على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة وكذلك في القطاع الخاص”.

وذكرت المستشارة :”أكدوا لي أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.

واستطردت وليامز :”لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي”.

وأشارت إلى أنهم ناقشوا أيضًا السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى.