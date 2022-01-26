وكالة أمريكية: أوروبا مصرة على دعم حرس السواحل الليبي رغم الانتهاكات ضد المهاجرين

طالب تقرير عسكري سري صادر عن الاتحاد الأوروبي إلى استمرار برنامج الاتحاد لتدريب وتجهيز حرس السواحل والبحرية الليبية، وذلك وسط تزايد المخاوف حول معاملتهم للمهاجرين وتزايد عدد القتلى في المتوسط.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، في تعقيبها على التقرير التي حصلت على نسخة منه والذي أعده رئيس بعثة مراقبة حظر الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، الأدميرال البحري الإيطالي ستيفانو تورتشيتو: “التقرير يقدم نظرة على تصميم أوروبا على دعم السلطات الليبية في اعتراض وإعادة عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى ليبيا حيث يواجهون انتهاكات عدة، وقد اعترف بالاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الليبية فيما لم يعد تدريب الاتحاد يتبع بشكل كامل”.

وأضافت الوكالة “يقر تقرير الاتحاد الأوروبي بأن الجمود السياسي في ليبيا أعاق برنامج التدريب الأوروبي، وأن الانقسامات الداخلية في البلاد تجعل من الصعب الحصول على دعم سياسي لفرض معايير متوافقة مع حقوق الإنسان خاصة عند التعامل مع المهاجرين وقد رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التقرير، لكن المتحدث باسمها، بيتر ستانو، أكد أن الاتحاد الأوروبي مصمم على تدريب أفراد حرس السواحل وتعزيز قدرة ليبيا على إدارة منطقة بحث وإنقاذ ضخمة في البحر المتوسط”.

وتابعت “التقرير أوضح أن القوات الليبية استخدمت تكتيكات لم تتم ملاحظتها من قبل ولا تمتثل إلى تدريب الاتحاد الأوروبي فضلا عن اللوائح الدولية وذلك أثناء تعاملها مع المهاجرين غير النظاميين”.

وشددت وكالة «أسوشيتد برس» أن المتحدث باسم حرس السواحل الليبي لم يرد على طلباتها للتعليق على تقرير الاتحاد الأوروبي، قائلة: “وزارة الداخلية الليبية وحرس السواحل قالوا سابقا إنهم يبذلون قصارى جهدهم بموارد محدودة للتعامل مع ملف المهاجرين”.