احتفظت وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس التونسي ببن قردان، جنوب البلاد، والحدودية مع ليبيا، بشخص أجنبي من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم الأربعاء.

وتم ضبط الشخص انف الذكر بتاريخ أمس الثلاثاء، وذلك إثر ضبطه بجهة بن قردان مجتازا للحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه، وفق المصدر ذاته.