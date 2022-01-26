عودة 167 نيجيريًا إلى بلادهم من ليبيا

استقبلت الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، الأربعاء، 167 نيجيريًا عائدًا من ليبيا في مطار مورتالا محمد الدولي في لاجوس، بحسب ما صرح به المدير العام للوكالة، مصطفى حبيب، في مقابلة مع وكالة الأنباء النيجيرية في لاغوس.

وقال “حبيب” إن العائدين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، غادروا، ليل الثلاثاء، من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس على متن طائرة مستأجرة من طراز بوينج 737-800، مشيرًا إلى أنهم هبطوا في مطار مورتالا محمد الدولي، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وأضاف أن العائدين أعيدوا إلى البلاد من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من خلال برنامج العودة الطوعية.

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إعادة العالقين في ليبيا إلى بلدانهم عبر برنامج العودة الطوعية، وسبق أن أعادت عددًا منهم إلى بنغلادش والنيجر والصومال والسودان ودول أخرى.

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