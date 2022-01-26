تنتوش: الأولوية لانتخابات رئاسية

عد رئيس لجنة النواب المالية، عمر تنتوش، التباين داخل المجلس أمرا صحيا ومطلوبا، وأن البرلمان التزم باحترام قراراته واللجان المنبثقة عنه، لخوض أي عملية وعرض أي تقارير.

وقال تنتوش إن المساعي الآن لانتخابات رئاسية ثم برلمانية شفافة ونزيهة للخروج بالبلاد من المحنة الراهنة، وأن لجنة خارطة الطريق ستقدم تقريرها الشامل والذي يتضمن جميع المتطلبات منها، وعلى رأسها تاريخ الانتخابات والمسار التشريعي والدستوري، والمسارات الأخرى المطلوبة من اللجنة.

وأشار تنتوش إلى أن التقرير الأولي الذي تقدمه اللجنة إلى البرلمان سيكون لإبداء الرأي والملاحظات، ثم إجراء التعديل عليه بما يساهم في الخروج بخارطة إيجابية متفق عليها.

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