حبس الزناتي ووكيل وزارته في قضية فساد مالي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أعلن مكتب النائب العام أن حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته جاء لتورطهم في قضية فساد مالي.

وأكد مكتب النائب العام أن رئيس النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن هذه المخالفات بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة؛ وعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع.

وأوضح أن التحقيق شمل أيضًا الإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد. وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق.

وأفاد المكتب أنه تم التحقيق في التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة.

وشمل التحقيق في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10. على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

وأضاف المكتب أنه أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للوقائع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

وكانت قوات الردع ألقت ظهر أمس الثلاثاء القبض على وزير الصحة، علي الزناتي في مطار معيتيقة الدولي بعد رفضه الامتثال للتحقيق بمكتب النائب العام على خلفية قضايا فساد بالوزارة.