وزارة التعليم تصدر توضيحًا بشأن قرار تفعيل التعليم عن بعد

أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحًا بشأن مراسلة داخلية حول تفعيل التعليم عن بعد، مؤكدة بأن هذا البرنامج يخص الطلاب الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، بسبب الحالة الصحية التي ينصح بها الأطباء بعدم اختلاطهم أو وجودهم في الأماكن العامة ممّا يستوجب استثناءها من الحضور اليومي.

الوزارة وفي بيان لها على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أوضحت هذه الحالات يسمح لها بالدراسة عن بُعد بشرط حضور التطبيقات والامتحانات، وهو ما جرى العمل به خلال العام الماضي بسبب الجائحة، أما باقي التلاميذ والطلاب فإن تواجدهم في المدارس يكون بالشكل الاعتيادي.

ووجه وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعود الأسود، كتابًا إلى مراقبي الوزارة، بشأن تفعيل التعليم عن بعد، نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد أخيرًا، ومطالبة الكثير من أولياء الأمور بإيقاف الدراسة خوفًا على صحة أبنائهم، وصعوبة وجودهم داخل المدارس.

وأشار الكتاب إلى أن تفعيل التعليم عن بعد سيكون عبر متابعة الدروس الموجودة على قناة الوزارة أو أي وسيلة أخرى يفضلها أولياء الأمور، شرط أن يتعهدوا بحضور أبنائهم للتطبيقات والامتحانات الشهرية والنصفية والنهائية، وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة التفتيش التربوي العام الماضي.