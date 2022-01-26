اللافي يبحث مع وزيرة العدل استكمال الأطر القانونية التي تساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

ليبيا – عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم، ولفيف من الأكاديميين والمختصين في المجال القانوني، وفي مجال المصالحة الوطنية، وذلك لاستكمال العمل على الأطر القانونية التي تساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

الاجتماع يأتي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي استكمالًا لاجتماعات سابقة بدأها المجلس الرئاسي، لدراسة القوانين والقرارات الصادرة سابقًا، والتي تتعلق بالمصالحة الوطنية، تمهيدًا لإطلاق مسار المصالحة الوطنية التي يعمل عليها المجلس .

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