التربية: التعليم عن بعد للحالات الصحية التي ينصح بعدم حضورها فقط

أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحًا بما يخص المُراسلة الصادرة بخصوص تفعيل برنامج التعليم عن بُعد، والذي خاطبت من خلاله مراقبي التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، أن برنامج التعليم عن بعد يخص فقط الحالات التي لا تستطيع التواجد في المدارس، بسبب الحالة الصحية التي ينصح بها الأطباء بعدم اِختلاطها أو تواجدها في الأماكن العامة ممّا يستوجب اِستثناءها من الحضور اليومي، ويسمح لها بالدراسة عن بُعد بشرط حضور التطبيقات والامتحانات، وهو ما تمّ العمل به خِلال العام الماضي بسبب الجائحة.

وأضاف منشور الوزارة أن بقية التلاميذ والطلاب سيكون تواجدهم في المدارس بالشكل الاعتيادي كما هو معمول به حاليًا، وأن الدراسة مُستمرة ولن تتوقف.

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