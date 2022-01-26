الأعلى للدولة لا يصلح أن يكون شريكاً لمجلس النواب في رسم خارطة الطريق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. إن المجلس الأعلى للدولة لا يصلح أن يكون شريكاً لمجلس النواب في رسم خارطة الطريق.

وأوضح العرفي خلال كلمته بجلسة مجلس النواب الثلاثاء. أن الأعلى للدولة لا ولم يلتزم بإتفاقاته، وهو ما أوصلنا إلى ما حدث بعدم اعترافه بانتخابات العام 2014.

وطالب عضو مجلس النواب، المجلس إلى حسم ملفات القوانين الانتخابية والمناصب السيادية منفرداً.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء على عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة.