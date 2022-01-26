شكري ولودريان يناقشان هاتفيًا تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، وذلك في إطار التشاور المستمر بين مصر وفرنسا والعلاقات الوثيقة بين البلدين.

الوزيرين ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبدوره أكد شكري على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع الحفاظ على ملكية الليبيين للحل السياسي ووقف التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء في مدى زمني محدد تنفيذًا للمقررات الدولية ذات الصلة ووفقًا لمخرجات مسار برلين وقمة باريس.

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