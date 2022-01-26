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ليبيا ضمن ملفات المباحثات بين السيسي ومحمد بن زايد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومن بينها ليبيا.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بقصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على أن مسارات الحلول السياسية؛ هي الأساس لحلّ قضايا الخلاف التي تعصف بعدد من الدول العربية.

ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر تأكيد السيسي على ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية الأزمات الإقليمية، والتي ترتكز أساسا على تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة؛ من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من أزمات داخلية، والعمل على منع تهديدها للأمن الإقليمي.

جديرٌ بالذكر أن الموقفين المصري والجزائري شهدا توافقًا بشأن ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن خروج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية.

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قناة 218 الليبية

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