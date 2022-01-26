توضيح.. وزارة التعليم تصدر بيانا حول تفعيل التعليم عن بعد

أخبار ليبيا 24

أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا بشأن مراسلة داخلية حول تفعيل التعليم عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يخص الطلبة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس. بسبب الحالة الصحية التي ينصح بها الأطباء بعدم اختلاطهم أو وجودهم في الأماكن العامة. ممّا يستوجب استثناءها من الحضور اليومي.

وقال الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الحالات يسمح لها بالدراسة عن بُعد بشرط حضور التطبيقات والامتحانات. وهو ما جرى العمل به خلال العام الماضي بسبب الجائحة. أما باقي التلاميذ والطلاب فإن تواجدهم في المدارس يكون بالشكل الاعتيادي.

وكان قد وجه وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعود الأسود كتابا إلى مراقبي الوزارة، بشأن تفعيل التعليم عن بعد؛ نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومطالبة الكثير من أولياء الأمور بإيقاف الدراسة خوفا على صحة أبنائهم، وصعوبة وجودهم داخل المدارس.