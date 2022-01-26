ويليامز: لا أحد يملك عصا سحرية لكل مشكلات ليبيا

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، إن زيارتها لمدينة سبها كان مخططًا لها منذ عام 2019 غير أن الظروف حالت دون القيام بها.

وليامز، وخلال الاجتماع الذي عقدته مع أعيان ووجهاء المنطقة الجنوبية وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية عن الدائرة السادسة سبها، أكدت أن زيارتها للمدينة لن تكون الأخيرة، وهي بمثابة إصرار منها على الاستماع لأهل الجنوب، وامتداد لتواجد الأمم المتحدة في المنطقة، بحسب قناة “218”.

وأضافت أنها ومنذ الشهر الماضي تقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالتركيز مع الأطراف المحلية والإقليمية لإعادة الزخم حول العملية الانتخابية والذي تجسد في الإقبال غير المسبوق على استلام البطاقات الانتخابية وتسجيل عدد من المرشحين للانتخابات النيابية والبرلمانية، مما يعتبر مكسبًا ينبغي عدم التفريط فيه بحسب تعبيرها.

وأكدت أنها تقف مع مليونين و800 ألف مواطن يطالبون بالانتخابات على حد قولها، ولن تدخر جهدًا في سبيل دعم العملية الانتخابية التي ستفضي إلى السلام والوئام وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.

وتابعت وليامز قائلة، إنها تدرك ما يعانيه سكان الجنوب بسبب النزاع السياسي في ليبيا، وإن الهدف من زيارتها هو مناقشة الحاضر والمستقبل، وحتى تثبت أنها مع كل الليبيين في سبيل التوصل إلى حل “ليبي- ليبي”، وما حضور هذا العدد إلا دليل على دور الحاضرين المهم من أجل صياغة رؤية ليبيا شاملة، بحسب تعبيرها.

وأكدت أنه “لا أحد يملك عصا سحرية” لكل مشكلات ليبيا، فالجميع شركاء ومسؤولون للتوصل لبناء دولة واحدة تضمن عدالة وسيادة القانون بما يكفل للجميع العيش بحرية وكرامة