الدغيس: نسبة الوفيات زادت.. وليبيا في حالة ترقب للوضع الوبائي

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، أن ليبيا ما زالت في حالة ترقب للوضع الوبائي، ناصحا المواطنين بأخذ جرعات اللقاح للرفع من المناعة وتخفيف حدة المرض.

وأضاف «الدغيس» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن نسبة الوفيات زادت قليلا، ونستغرب عزوف المواطنين عن أخذ اللقاح رغم ثبات نجاحه في عدة دول وتخفيفه من خطورة الفيروس.

وأوضح، أنه من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء هذه الجائحة رغم قول البعض أن أوميكرون قد يمثّل نهايته، ولا نستبعد ظهور متحورات أخرى.

وتابع، أن بعض القطاعات في الدولة ما زالت غير ملتزمة بقرار الحكومة بضرورة إلزام موظفيها بالتطعيمات، رغم أن ذلك مسؤولية تضامنية بين المواطن والدولة متمثلة في قطاعاتها من حيث توفير اللقاح وتجهيز مراكز التطعيمات، وإلزام القطاعات لموظفيها بأخذه.

ودعا المواطنين إلى التوجه لمراكز التطعيمات لأخذ اللقاح بعيدا عن شائعات عدم فاعلية اللقاح أو تسببه في بعض الأمراض.

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