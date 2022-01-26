التابعة لجامعة سبها..الدبيبة يزور كلية التربية بالعاصمة التشادية

العنوان – أنجامينا

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاربعاء كلية التربية بالعاصمة التشادية أنجامينا التابعة جامعة سبها.

واطلع الدبيبة والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة على سير العمل بهذه الكلية، وتعرف على ماتحتاجه من إمكانيات لدعمها.

وأكد رئيس الحكومة أن زيارته اليوم تأتي في إطار دعمه لهذا الصرح العلمي، لافتًا إلى أهمية هذا الصرح في ربط جسور العلاقات بين الشعبين الليبي والتشادي.

ووجه تعليماته بتخصيص المبالغ اللازمة لصيانة المباني الحالية للكلية، وبتخصيص أحد المباني التابعة للقنصلية الليبية لتوسعة وزيادة القدرة الاستيعابية لها.

يشار إلى ان الكلية تأسست في سنة 1998م دعمًا للغة العربية ولتأهيل التربويين القادرين على تدريس المواد العلمية باللغة العربية لمعالجة العجز الحاصل آنذاك، ومنذ تأسيس هذه الكلية تخرج منها مايزيد عن 1000خريج.