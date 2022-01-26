الميسوري: توافق واسع بين الأطراف السياسية في الشرق والغرب من أجل تغيير الحكومة

ليبيا – قال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري: إن هناك توافقًا واسعًا بين الأطراف السياسية في الشرق والغرب من أجل تغيير الحكومة، لكن يظل الحديث حول إمكانية حدوث ذلك والآلية.

الميسوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أمس الثلاثاء أشار إلى تلقي البرلمان التقارير حول إخفاق الحكومة الحالية في أبرز المهام التي وضعت أمامها، وهي إجراء الانتخابات، حيث على سبيل المثال لم توفر التمويل الكافي لمفوضية الانتخابات، وهو أمر يحتاج إلى معالجة.

ولفت الميسوري إلى أنه في المقابل أنفقت ميزانية تقدر بـ86 مليار دينار، ذهبت في مقاصد أخرى منها تخصيص عدة مليارات تحت “بند الطوارئ” أو بند التنمية، وقد انتقد رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح حجم الإنفاق مقابل ما لمسه المواطنون على أرض الواقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية