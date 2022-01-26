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لا اتفاق حاليًا على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصدر دبلوماسي وجود أي اتفاق حالي على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة وعلى هيكلية البعثة الأممية في ليبيا، من خلال تواجدها على الأرض في طرابلس، عبر المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن المصدر قوله إن “ويليامز” لن تصبح خليفة ليان كوبيتش في ليبيا؛ بسبب معارضة روسيا لهذا الطرح.

وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف الليبية ببناء أسس متينة للانتخابات وعدم تحديد تواريخ لها في أعقاب تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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