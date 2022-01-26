صراع جديد بين النواب والأعلى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

صراع جديد في المشهد السياسي الليبي بدأ يطفو على السطح بعد أن أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية.

في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة بين الأعلى للدولة و مجلس النواب، جاء ذلك قبل ساعات من جلسة برلمانية ليحسم فيها النواب مصير حكومة الدبيبة عن طريق التصويت. إما لاستمرارها إلى حين إجراء انتخابات أو إقالتها وتغييرها بحكومة جديدة.

مشاورات

وبعد ساعات من تصويت مجلس النواب، أمس الثلاثاء خلال جلسة عقدها في مدينة طبرق. على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. أعلن المشري معارضته أي تعديل للسلطة التنفيذية لا يتلاءم مع الإعلان الدستوري. مؤكدا على ضرورة التقيد بالاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بالمغرب عام 2015 عند إجراء أي تغيير في السلطة التنفيذية.

اتفاق الصخيرات

وفي وقت سابق، أكد المسؤول للمستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز. أن أي تعديل في السلطة التنفيذية في البلاد يجب أن يتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت. ومع خارطة الطريق للحل السياسي الشامل في ليبيا.

وبموجب اتفاق الصخيرات، فإن المجلس الأعلى للدولة يتشاور مع مجلس النواب في عدة حالات بينها سحب الثقة من الحكومة.

انتهاء حكومة الدبيبة

وكانت لجنة خارطة الطريق النيابية، قد أعلنت، حسمها مسار السلطة التنفيذية. معلنة انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “بكل النواحي القانونية”.

وفي حين، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.

في السياق نفسه، أشارت تقارير إلى احتمال رفض بعض المليشيات المسلحة تحرّكات البرلمان للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة. بدأت 3 شخصيات تتنافس على رئاستها، على رأسهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع مسلّح.