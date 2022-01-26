النويري: الأزمة السياسية في ليبيا عرقلت كل جهود البناء والتنمية والاستقرار

أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأربعاء، أن تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا خلال السنوات الماضية يحدث عقب كل الثورات.

النويري، خلال افتتاح ملتقى بلديات الساحل الغربي، قال: “الأوضاع الأمنية أثرت سلبيا على كل المدن اليبية ومدن السواحل ليست استثناء، والانقسام السياسي وسنوات الحروب أثرت بشكل مباشر على الحياة العامة”.

وتابع: “تماسك النسيج الاجتماعي في المنطقة كان له الفضل في مواجهة كل التحديات الأمنية والسياسية، وشهدنا مشاكل كثيرة هددت وحدتنا الوطنية وهددت بشكل كبير تماسك منطقتنا وهذا أمر واجهته كل مناطق ليبيا”.

وأضاف: “لا يمكن بعد اليوم الاعتماد على هذا المسار العرفي الاجتماعي بدلاً من مسار الدولة وبناء المؤسسات القوية والموحدة، ولا يمكن بناء دولة في ظل تسلط عقيدة الأنانية أو إعلاء المصلحة القبلية أو الجهوية”.

وتابع: “الأزمة السياسية في ليبيا عرقلت كل جهود البناء والتنمية والاستقرار، وإطالة الأزمة تورط الجميع في حروب ونزاعات لا تنتهي”.

واستكمل: “واجبنا هو استعادة دور الدولة وتقوية مؤسساتها، لا بدعم المجموعات المسلحة التي تريد أن تحل محل مؤسسات الدولة، ونريد مراكز شرطة ومديريات أمن ووزارة داخلية قوية ولا نريد انحلال وفوضى وهدم لكل ملامح الدولة في منطقتنا الحبيبة”.

وأضاف: “لدينا اليوم إرادة اجتماعية ومحلية أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على إنجاز ملف المصالحة الوطنية واستعادة دور الدولة وبسط الأمن من أجل المواطن، والمواطن بدأ يشعر أن هناك جهد تبذله المؤسسات الحكومية والأمنية والشرطية من أجل استعادة موقفها المهم كحارس على أمن الليبيين وصمام أمان الحياة الكريمة لهم”.