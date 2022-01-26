الداخلية: ضبط 20 كيلو جرام من «الحشيش» خلال البحث عن صياد

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط كمية من مخدر الحشيش على شاطئ البحر، وتقدر الكمية بعشرين كيلو جرام ما تقدر بـ76 قطع بحجم 250 جرام.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه «من خلال عمليات البحث عن الصياد المفقود “أسامة ابولميدة” من قبل دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل بتمشيط الساحل البحري بالعاصمة طرابلس، ضبطت الدوريات كمية من مخدر الحشيش على شاطئ البحر».

وأضاف، أنه عقب العثور على المخدرات تم الاستعانة بمكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية لتمشيط المنطقة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات المبدئية وإحالة المضبوطات لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.