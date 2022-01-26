تحمل صورة بابلو اسكوبار..أمن الساحل تضبط مخدرات على شواطيء طلميثة

العنوان – طلميثة

أعلنت مديرية أمن الساحل الجبل الأخضر ضبط مواد يشتبه في كونها مخدرة على أحد الشواطئ داخل الحدود الإدارية للمديرية بمنطقة طلميثة.

وأوضحت المديرية أنه بعد ورود معلومة لمديرية أمن الساحل الجبل الأخضر مفادها وجود تلك المواد أصدر مدير الأمن عقيد مفتاح حميد تعليماته لرئيس مركز شرطة طلميثة عقيد إدريس نصيب رفقة قوة من أعضاء المركز بالانتقال إلى المكان.

ووأشارت مديرية أمن الساحل إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن بابلو اسكوبار الذي تحمل كمية المخدرات صورته هو أكبر تاجر مخدرات في العالم. وقد صنفته مجلة الفوربس كسابع أغنى رجل في العالم بمجموع أموال قدره 30 مليار دولار. وقد جمع ثروته من بيع المخدرات (الكوكايين) وغسيل الأموال.