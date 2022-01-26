النائب العام في إيطاليا لبحث ملف المحكومين الليبيين وسبل التعاون بمجال العدالة الجنائية

ليبيا – بحث النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الثلاثاء مع جيوفاني سالفي المدعي العام لدى محكمة النقض بحضور كافيرو دي رايو مدير الإدارةالوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا سبل تعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والايطالية في مجال العدالة الجنائية.

اللقاء يأتي بحسب مكتب إعلام النائب العام في إطار مناقشة مقتضيات العمل البيني لغرض إيجاد آلية عمل تفضي إلى معالجة جميع الإشكالات التي تحؤول دون إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك؛ وعلى الأخص تلكم المتعلقة بمنظمات الجريمة عبر الوطنية الضالعة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر، وتهريب المحروقات، والإرهاب؛ رغبة منهما في تعزيز جهود التصدي لها، والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها.

كما تطرق المجتمعون إلى آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بين النيابة العامة وبين إدارة مكافحة المافيا والإرهاب؛ بما في ذلك تحديد نقطة تواصل تسهم في تبادل المعلومات وارسال الوثائق والمستندات ذات الصلة بالتحقيقات المجراة في آجال مقبولة إجرائيًا.

وتناول المجتمعون ملف المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية وتطور الإجراءات في شأنهم؛ إضافة إلى تقاسم الخبرة مع جانب الإيطالي في إطار دعم قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف زيادة نسبة المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة الليبية والرفع من الخبرة والكفاية لديهم بالتعاون مع النيابة العامة الإيطالية.

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