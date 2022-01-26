سفير جزائري ينفي نية بلاده التأثير على العملية السياسية بليبيا

أرجع السفير الجزائري بروما عبد الكريم طواهرية السبب في تأزم الأوضاع في ليبيا إلى التدخل الخارجي لعدد من الدول من خلال القوات العسكرية والمرتزقة والدعم المالي واللوجستي.

وأضاف طواهرية، في حديث مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن أفضل طريقة لليبيين هي تقديم التنازلات بين الأطراف، ودونها؛ يصعب التوصل إلى إجماع وطني.

ورأى “طواهرية” ضرورة العمل على تقارب وجهات النظر بشكل أكبر وإيجاد الحلول التي تسمح للأطراف الليبية بالجلوس معا على طاولة الحوار.

وشدد على أن بلاده تريد ضمان الحرية لليبيين في اختيار قادتهم، معتبرًا أن تحديد الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي كموعد للانتخابات كان قفزة في الفراغ، نافيًا أن تكون هناك نية للجزائر للتأثير على ما يحدث في ليبيا.

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