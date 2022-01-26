الزيداني يبحث نتائج لجنة حصر المشروعات

عقدت وزارة التخطيط اجتماعها الثاني الخاص ببحث النتائج التي توصلت إليها اللجنة المتعلقة بحصر المشروعات في بعض القطاعات، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة والجهات ذات العلاقة.

الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية والميزانية، محمد الزيداني، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان ومستشاري الوزارة ومدير إدارة الميزانية والمتابعة وعدد من رؤساء أقسامها ومدير إدارة جدوى المشاريع، خلص إلى تكليف رؤساء الأقسام بإدارة الميزانية والمتابعة بدراسة المشروعات المستهدفة في مطابقتها لمنشور وزارة التخطيط رقم أربعة لسنة ألفين وواحد وعشرين.

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