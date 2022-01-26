بويصير: ليبيا قد تدخل في حرب كونية بسبب الأزمة الأوكرانية

اعتبر محمد بويصير، الكاتب الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ليبيا يمكن تدخل في حرب كونية، وذلك في حال نشوب حرب بين روسيا وامريكا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال «بويصير»، في منشور له عبر فيسبوك، «طالما الحرب لم تندلع يمكنك إيقافها.. هذا هو المنطق الأمريكي فى التعامل مع الأزمة الأوكرانية، حيث ان نشوب الحرب قد يقود إلى صراع دولى لا يتصور أحد عواقبه».

واضاف «الروس إن دفعوا بقواتهم المحتشدة حول أوكرانيا نحو كييف لتغيير النظام وتنصيب حكومة موالية لهم، سيواجهون بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة تتضمن صادرات الغاز والنفط وكذلك السندات الدولارية التى يصدرها البنك المركزى لروسيا الاتحادية وكذلك ايقاف التعامل مع المصارف الروسية».

وتابع «الأمر الذى لا يملكون لمواجهته الا بعنصر قوتهم الوحيد وهو القوه العسكرية تجاه بولندا وبلغاريا ولاتفيا ، الامر الذى سيضعهم فى مواجهة مباشرة مع قوات الناتو فى تلك الدول».

ومضى قائلا، «هنا لا احد يستطيع إيقاف كرة الثلج من أن تتدحرج فى حرب كونية جديده.. ليبيا هى الجبهة الجنوبية للمواجهة وهي لن تكون بعيدة عن المواجهة، سياسيا وغالبا عسكريا».

واستكمل «إن الاستقرار فى ليبيا يوجب عدم خلق مبررات للانقسام والصراع وربما التحارب، الوحيدون الذين لا يرون ذلك هم الفرنسيون الذين يرون فيها فرصة لتنصيب اتباعهم من اجل تحقيق سيطرتهم عن طريق توتال على قطاع النفط والغاز، لمواجهة اى ضغط على مواردهم النفطية من الخليج الذى يقف على اعتاب مواجهة هو ايضا بين الغرب وبين ايران».

واختتم «شتاء ساخن يمثل فيه شهر فبراير الذى يبدأ الثلاثاء، محطة مهمة وخطيرة لا أجد لها مثيلا الا ستمبر عام 1939».