الخطابي: حكومة الدبيبة استغلت مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية

أوضح عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب المبروك الخطابي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تتجهز لعقد اجتماع اليوم مع مجلس الدولة الاستشاري لاستكمال المسار الدستوري بهدف الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

الخطابي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أنه وفق الإعلان الدستوري الملحق الأول، فإن مجلسي النواب والدولة شركاء في اختيار رئيس الحكومة، وأما منح الثقة للحكومة ومتابعة عملها اختصاص أصيل لمجلس النواب.

وتابع: “الحكومة الحالية وفق الاتفاق السياسي منتهية الولاية، وتعد حكومة تصريف أعمال، لذا يعد التفكير في تشكيل حكومة أو إعادة تفعيها لإضفاء الشرعية عليها أمرا ضروريا، وما تقوم به الحكومة من أعمال حاليا يعتبر مخالفا وتتحمل مسؤوليته، والحكومة الحالية منذ تكليفها استغلت مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية ولم تعر أي اهتمام لعملها الخدمي الذي جاءت من أجله”.

وأضاف: “نسعى للوصول إلى دستور متوافق عليه من كل الأطراف، ومقترح رئيس البرلمان بشأن تشكيل لجنة على أساس الأقاليم قيد الدراسة، وهو رأي شخصي غير ملزم، ونؤيد مقترح ضرورة تقديم المترشح لرئاسة الحكومة تعهدا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية”.