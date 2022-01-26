وزير النفط المكلف: ستعمل على تحسين أوضاع حرس المنشآت النفطية 

عقد وزير العمل ووزير النفط والغاز المكلف، علي العابد الرضا، اجتماعا مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي الديب، لبحث تحسين أوضاع العاملين بالجهاز.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لوزارة العمل، فقد أكد وزير العمل ووزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي الديب، أنه سيعمل لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز بصرف مرتباتهم.

كما أكد العابد على منح العاملين بجهاز حرس المنشآت النفطية العلاوة الحقلية، وتفعيل فروع الجهاز في المنطقة الجنوبية خاصة.

وطالب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بتوفير الإمكانات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبري ليواصل الجهاز عمله في كل المواقع النفطية.