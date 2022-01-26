“المنفي”: السيادة الليبية “خط أحمر”

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن السيادة الليبية “خط أحمر”، ولا يمكن المساس بها من قبل أي طرف، وإن المجلس الرئاسي يمثّل وحدة التراب الليبي.

وأضاف أن “الرئاسي” سعى من أجل وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وإطلاق مفوضية وطنية تُعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات السيادية.

جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية لـ”المنفي” في ملتقى بلديات الساحل الغربي، تحت شعار “توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل”.

وحضر الملتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأعضاء من مجلسيْ النواب والأعلى للدولة، وآمر المنطقة العسكرية ومديري الأمن ببلديات الساحل الغربي، إلى جانب أعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بهذه المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية