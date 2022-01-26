الرئيسان تبون والسيسي يؤكدان استقرار ووحدة ليبيا

في ظل طبيعة التحديات التي أضحت تواجه منطقة شمال أفريقيا، تنظر الدول الجارة لليبيا باهتمام كبير لاستقرارها، وتأتي بجهود حثيثة من أجل المساهمة في تهدئة الخلافات السياسية وحل الأزمات بالحوار والتفاوض وبحلول تعيد الثقة وترسخ المصداقية بين مختلف الأطراف الليبية.

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