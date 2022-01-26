الحويلي: سنرفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأسبوع القادم إذا لم تبدأ في مباشرة الاستفتاء على الدستور

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر الحويلي، أن المجلس سيرفع دعوى قضائية ضد المفوضية العليا للانتخابات، الأسبوع القادم، إذا لم تبدأ مباشرة الاستفتاء على الدستور.

وأفاد في تصريحات لقناتنا، بأنه توجه اليوم إلى المحكمة لإرسال إنذار إلى المفوضية بمباشرة العمل على الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أنها ترتكب جريمة جنائية بعدم تنفيذها للقانون رقم 6 لعام 2018 بإجراء الاستفتاء.

ولفت إلى أن مجلس الدولة يعتبر أن حكومة الوحدة المؤقتة مستمرة في ممارسة مهامها ولم تنته ولايتها، لأن المجلس لم يشارك في إجراءات نزع الثقة منها، متسائلا “كيف يمكن للبرلمان أن يشكل حكومة على حكومة مستمرة؟”.

ونوه بأن ملتقى الحوار السياسي هو الذي اختار رئيس حكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وأن مجلس النواب هو من شكل الوزراء وفقا لمبدأ المحاصصة، بينما لم يشارك مجلس الدولة في تشكيل الحكومة.

واعتبر أن حجب مجلس الدولة عن التزكيات المطلوبة للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة التي قرر مجلس النواب تشكيلها أمر طبيعي وفق الاتفاق السياسي، مضيفا “نحن لا نريد شيئا لم يمنحه لنا الاتفاق السياسي”.

وشدد على أنه لا يعترف بما يقرره البرلمان مخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأوضح أن مجلس الدولة لم يشارك في تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير واختيار محمد شكري بدلا منه، ولذلك لم يستطع شكري ممارسة عمله.

ورأى أن التصويت على منع التزكيات عن مجلس الدولة مزايدة، لأنه ليس من حق المجلس أصلا وفق الاتفاق السياسي، ومن ثم لم يكن هناك داع لطرحه الأمر للتصويت.

وقال إن المجلس عارض عملية سحب الثقة من الحكومة، ومستمر في التعامل معها لحين انتهاء مدتها في يونيو 2022، وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار.

وانتقد مجلس الدولة بسبب تأخره في معارضة قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، وعدم مطالبته بحقوقه في المشاركة بها، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تماهى مع مجلس النواب بشأن ذلك القانون.

وأشار إلى أن المجلس تحرك لمنع قانون الانتخابات حين بدأت المفوضية خطوات تنفيذه وقبول طلبات الترشح، وبناء على هذا التحرك تم إنهاء العملية الانتخابية، مضيفا “ثبتت صحة موقفنا بعد ترشح المجرمين سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر”.

وأكد أن حل الأزمة الليبية يقتضي تغيير رئاستي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وقلل من أهمية الحديث عن رغبة المجلسين في الاستمرار بمناصبهم، وأنه غير صحيح إلا بالنسبة لرئيسي المجلسين عقيلة والمشري، فقط مؤكدا أن الامتيازات لا يحصل عليها إلا رئيسي المجلسين، ومشددا على ضرورة تغييرهما من أجل الوصول إلى اتفاق.

وأضاف: “المجلسين أصبحا عالة على المجتمع الليبي ولا حل إلا بتغيير رئاستيهما”.

وحذر من أن تشكيل حكومة من مصراتة رغم وجود حكومة من نفس المدينة يهدف لشق الصف ويؤدي إلى الاحتراب، مشيرا إلى أن هذا هو ما يهدف إليه رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو ليس من تخطيطه ولكن تخطيط من وراءه بهدف السيطرة على المنطقة الغربية بالكامل، بحسب تعبيره.

ووصف مجلس النواب بأنه شر لابد منه، وأعضاؤه ليس لديهم ثقة في أنفسهم، ومن ثم لا يثقون في الآخرين، لافتا إلى أن الجلسة القادمة للمجلس ستكشف رغبتهم في التوافق من عدمه.

واختتم بالتأكيد على أن الجلسة القادمة إذا لم تكشف عن نتائج توافقية من خلال عمل لجنة خارطة الطريق وتواصلها مع مختلف الأطراف، فسيكون على مجلس الدولة أن ينضم للجماهير لإنهاء ما أسماه العبث بمستقبل ليبيا.