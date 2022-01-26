ليبيا ضمن قائمة الدول الـ9 الأكثر فسادا في العالم

حلَّت ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلدًا ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناةً من الفساد، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد عن العام 2021.

ويعتمد مقياس المؤشر في التقييم درجات بين 0 و100 نقطة، حيث تمثّل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادًا، في حين تمثّل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

واعتمد المؤشر، في تصنيفه، على عدد من العوامل لتقييم أداء مؤسسات الدول؛ أبرزها: العمل والمال السياسي ومؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير.

بالتزامن مع مقياس الفساد في ليبيا وفقًا للتقارير الأخيرة، أصدر مكتب النائب العام أمرًا بحبس وزير الصحة على الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيًّا؛ على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.