عمليات البحث عن صياد تقود إلى 20 كيلو جرام من «الحشيش»

تمكن دورية تابعة الإدارة العامة لأمن السواحل ،وخلال عمليات تمشيط للساحل البحري بالعاصمة طرابلس ،من ضبط كمية من مخدر الحشيش على شاطئ البحر، وتقدر الكمية بعشرون كيلو جرام ما تقدر ب76 قطع بحجم 250 جرام.

وقالت وزارة الداخلية إن عملية العثور على هذه الكميات من الحشيش ،كان بالصدفة ،و ذلك خلال عمليات البحث عن الصياد المفقود “أسامة ابولميدة” من قبل دوريات ،وعقب العثور على المخدرات تم الاستعانة بمكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية لتمشيط المنطقة بالكامل.

وتم اتخاذ الاجراءات المبدئية وإحالة المضبوطات لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.وفي تصريح لمكتب شؤون الإعلام بإدارة العلاقات والتعاون أثنى مدير الإدارة العامة لأمن السواحل على مجهودات أعضاء الإدارة وجهاز المباحث الجنائية بمكتب الأثر، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على التعاون الأمني، وأعضاء إدارة العلاقات والتعاون لتواجدهم لإظهار هذه الجهود التي تصب في أمن الوطن والمواطن.