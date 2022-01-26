عضو لجنة خارطة الطريق: الحكومة الحالية استغلت مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية

العنوان – طرابلس

قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب المبروك الكبير إن الحكومة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منذ تكليفها استغلت مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية.

وأضاف الكبير في تصريحات صحفية أن حكومة الدبيبة لم تعر أي اهتمام لعملها الخدمي الذي جاءت من أجله.

وأكد أن الحكومة الحالية وفق الاتفاق السياسي منتهية الولاية، وتعد حكومة تصريف أعمال،

وأشار عضو لجنة خارطة الطريق إلى أن ما تقوم به الحكومة من أعمال حاليا يعتبر مخالفا وتتحمل مسؤوليته.

ولفت إلى أنه يعد التفكير في تشكيل حكومة أو إعادة تفعيها لإضفاء الشرعية عليها أمرا ضروريا.

وذكر أنه وفق الإعلان الدستوري الملحق الأول، فإن مجلسي النواب والدولة شركاء في اختيار رئيس الحكومة، وأما منح الثقة للحكومة ومتابعة عملها اختصاص أصيل لمجلس النواب.

وقال الكبير :”نسعى للوصول إلى دستور متوافق عليه من كل الأطراف، ومقترح رئيس البرلمان بشأن تشكيل لجنة على أساس الأقاليم قيد الدراسة، وهو رأي شخصي غير ملزم”.