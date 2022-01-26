“الدبيبة” يتابع الاستثمارات الليبية في تشاد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أوضاع الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بجمهورية تشاد.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر السفارة الليبية في انجامينا؛ تقديم مديري العموم للشركات شرحًا عن أوضاع استثمارات الدولة الليبية في جمهورية تشاد، والنتائج المالية للشركات خلال الأعوام الأخيرة.

جاء ذلك على هامش زيارة “الدبيبة”، برفقة وفد ضمّ عددًا من الوزراء والمستشارين بالحكومة.

يُذكر أن الدولة الليبية تمتلك مجموعة من الاستثمارات التابعة لمصرف ليبيا الخارجي تركزت في دول غرب ووسط أفريقيا، من بينها تشاد و بوركينا فاسو ومالي وتوغو؛ إلا أن الاستثمارات لم تُشكّل نجاحًا ملموسًا على مستوى الربحية والعائدات المالية.

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