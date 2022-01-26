وزير النفط والغاز المكلف يثمن جهود جهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين وحماية المواقع والموانئ النفطية

طرابلس 26 يناير 2022 ( وال )= ثمن وزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا، جهود جهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين وحماية المواقع والموانئ النفطية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة بطرابلس؛ رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد “علي الديب” لمناقشة المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل الجهاز وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة .

وقدم رئيس الجهاز خلال اللقاء لمحة عن مكونات الجهاز وآلية عمله في الحراسة والتأمين والحماية لمختلف المواقع والمؤسسات النفطية والفروع التابعة له.

كما طالب ” الديب ” تعاون الجهات المعنية في توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبرية، من أجل استمرار عمل الجهاز في جميع المواقع لكل المنشآت النفطية.النفطية بنفس الوتيرة التي نجحت في إعادة الاستقرار والأمن. (وال)

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