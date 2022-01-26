مراحل رحلة الهجرة تبدأ بموت وتنتهي بالموت

مصير قاس للعابرين والقاصدين أوروبا مسلكا، ولعبة الاحتمالات هنا لا تحمل الكثير، فكلها تقود إلى الموت أو التعذيب أو الترحيل للعودة إلى واحدة منهما، وجلسة الأمن ليس لديها جديد، فكالعادة .. تندد وتستهجن ولا حلول جذرية.

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