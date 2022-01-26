بوجواري والجهاني يبحثان سُبل حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه البُنية التحتية ببنغازي

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عصام الجهاني حيث تم خلال اللقاء مُناقشة المواضيع ذات العلاقة بسير العمل في البلدية، والتي من بينها المشاريع الجاري تنفيذها من قِبل البلدية والمشاكل والصعوبات التي تواجه البُنية التحتية خاصة فينا يتعلق بالصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار .

وأثنى الجهاني على الجُهد المبذول من البلدية مؤكداً دعمه لها وحاجة المدينة لمزيد من الخدمات وأهمية تفعيل المشاريع التي سبق التعاقد عليها مع الشركات الأجنبية في مجالات البُنية التحتية المُختلفة .