عثر أعضاء مديرية أمن منفذ البريقة البحري، صباح اليوم الأربعاء، على جثة متحللة على شاطئ البحر داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالمديرية.

وقال رئيس بوابة منفذ ميناء البريقة، النقيب محمود الأطيوش، إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الجثة وُجدت على شاطئ البحر داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي، بعد أن قذفها البحر، وهي عبارة عن جثة غير مكتملة الأطراف وغير واضحة الملامح.

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وأشار إلى أن مدير أمن منفذ البريقة البحري، المقدم ضيف الله امراجع، خاطب مديرية أمن الهلال النفطي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر في البريقة, (مديرية أمن منفذ البريقة البحري)