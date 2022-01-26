المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يواصل تدريباته في سبها

يواصل المجلس الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمدينة تدريباته، التي تهدف لرفع وتعزيز كفاءة وقدرات الموظفين بالمجلس في مجال حقوق الإنسان وآليات العمل المنظمة فيه، وفهم آلية سير عمل المجلس في المنطقة الجنوبية.
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قناة ليبيا
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