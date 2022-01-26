ليبيا الان

المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يواصل تدريباته في سبها

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواصل المجلس الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمدينة تدريباته، التي تهدف لرفع وتعزيز كفاءة وقدرات الموظفين بالمجلس في مجال حقوق الإنسان وآليات العمل المنظمة فيه، وفهم آلية سير عمل المجلس في المنطقة الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك