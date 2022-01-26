وزير خارجية مالطا يطالب بخطة جديدة في ليبيا بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر

طالب وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، بخطة جديدة في ليبيا لكسر الجمود السياسي الحالي، في ظل عدم وجود دستور في البلاد وبعد تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وبحسب موقع “مالطا بيزنس ويكلي”، قال بارتولو، في كلمته أمام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، إن حل النزاع الليبي يقع على عاتق الليبيين أنفسهم، وإن الإبقاء على النهج الحالي سيؤدي بشكل أساسي إلى نفس النتائج.

وسلط بارتولو، الضوء على أهمية الأمن الداخلي في ليبيا الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند معالجة الصراع برمته، مؤكدا أن الأمن الداخلي الليبي يحظى بأولوية قصوى، حيث إن غيابه سيؤثر سلباً على استقرار ليبيا على المدى الطويل.

وقال إن الدول المجاورة لليبيا في العملية خاصة الاتحاد الأفريقي، ينبغي أن تشارك، حيث يمكن أن تمتد القضايا الأمنية إلى دول الجوار الأخرى، ولاسيما تلك البلدان في منطقة الساحل.