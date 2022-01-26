جريدة روسية: تأجيل الانتخابات فجر صراعا بين الأجيال في ليبيا

قالت جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا»، الروسية إن الوضع الناجم عن تأجيل الانتخابات في ليبيا، أدى إلى الدخول في «صراع بين الأجيال»، مشيرة إلى انعكاس لعبة النفوذ والمصالح بين قوى الداخل ورعاتها الخارجيين على الاقتراع.

وبحسب الصحفية، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد دبيبة، إلى الإسراع بوضع دستور جديد، يُمكِّن ما وصفته جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، «الجماهيرية السابقة» من إطلاق الانتخابات العامة المؤجلة، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن الصحيفة، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم، فقد ااستندت «نيزافيسيمايا غازيتا»، إلى رأي المحاضر في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف، الذي تحدث عن تفجر صراع بين الأجيال، مستدركًا بالقول بـ«إن الحديث لا يدور عن مؤشرات العمر، بمقدار ما هو عن الأجيال ضمن التسلسل الزمني للحرب الأهلية»؛ إذ يحاول السياسيون المحليون الدفاع عن مكاسبهم التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وتابعت، ومن غير المستبعد على الإطلاق أن يضع التنظيم الناجح للعملية الانتخابية، الهادف إلى توحيد ليبيا، «حدًا لطموحاتهم»، حسب المحلل الروسي، وفي ظل هذه الظروف تحاول أطراف الصراع الليبي الداخلية مناشدة اللاعبين الخارجيين، الساعين إلى زيادة المساعدة السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية لتعزيز مواقعهم في الصراع على السلطة.

وأضاف المحلل غريغوري لوكيانوف، إنما ذلك لا يعني أن بعض الشخصيات تميل بشكل خاص إلى هذه الجهة أو تلك، سواء كان الولايات المتحدة أم روسيا أم مصر أم تركيا»، وأن «كل لاعب يفكر بشكل عملي»، في محاولة لتعزيز موقعه من خلال «المساومة المعقولة» مع جميع القوى ذات المصلحة.