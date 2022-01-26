«الحكم المحلي» تبحث معايير إنشاء وحدات الإدارة المحلية

ناقشت وزارة الحكم المحلي المعايير التي سيتم اعتمادها لإنشاء وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى استعراض الطلبات المقدمة من بعض البلديات لإنشاء محلاتها، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموجب قرار 946 برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، وبحضور مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى أحمد عتيق، ومدير مكتب الوزير آدم محمد الطمزيني، ومدير مكتب شؤون العضوية المكلف أيمن مفتاح ضوء.

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وبدأت وزارة الحكم المحلي، نهاية العام الماضي، نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، والتحول نحو اللامركزية، وقالت الوزارة إنها «تولي ملفي نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية اهتمامًا بالغًا، وتعمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات لتقوم بدورها في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين».

جانب من اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)