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خفر السواحل الليبي يتسلم معدات إيطالية لمكافحة الهجرة غير القانونية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية، تسلّم معدات خاصة بالإدارة العامة لأمن السواحل، مقدمة من الحكومة الإيطالية في إطار اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدعم الإيطالي تمثل في ورشة صيانة متنقلة وقطع غيار للزوارق والقطع البحرية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية متنقلة، وذلك بميناء طرابلس البحري.

يُذكر أن مراسم تسليم المعدات الخاصة تمت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا، وعدد من المسؤولين بإدارة أمن السواحل والسفارة الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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