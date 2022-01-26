ليبيا الان

البعثة الأممية تبحث مع مجلس سبها الدعم الإنساني والانمائي المقدم للبلدية

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، اجتماعا مع مجلس سبها البلدي خلال زيارتها المدينة، لبحث معالجة قضايا الحكم المحلي.

كما بحثت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، وفق بيان للبعثة الأممية، الاحتياجات والأولويات بالبلدية.

وتطرق الاجتماع إلى التركيز على الدعم الإنساني والإنمائي المقدم من وكالات الأمم المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والصرف الصحي، والاتفاق على معالجة قضايا الحكم المحلي والتماسك الاجتماعي، والهجرة، وتعزيز التعاون في هذه القضايا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك