البعثة الأممية تبحث مع مجلس «سبها» الدعم الإنساني والانمائي المقدم للبلدية

عققدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، اجتماعا مع مجلس سبها البلدي خلال زيارتها المدينة، لبحث معالجة قضايا الحكم المحلي.

كما بحثت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، وفق بيان للبعثة الأممية، الاحتياجات والأولويات بالبلدية.

وتطرق الاجتماع إلى التركيز على الدعم الإنساني والإنمائي المقدم من وكالات الأمم المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والصرف الصحي، والاتفاق على معالجة قضايا الحكم المحلي والتماسك الاجتماعي، والهجرة، وتعزيز التعاون في هذه القضايا.